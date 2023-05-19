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Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Anlamlı, ayetli, dualı, en güzel ve yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı yayında
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:23

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Anlamlı, ayetli, dualı, en güzel ve yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı yayında

Cuma mesajları ve sözleri bu mübarek günde Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Müslümanlar "Cumanız Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Cumalar" mesajlarını Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşarak bu önemli günü kutlamayı tercih ediyor. Resimli Cuma mesajı 2023 ve sözleri seçkisini sabah.com.tr adresimizde derledik. Mayıs ayının sondan ikinci cuması bugün idrak edilecekken, Müslümanlar akın akın camilere doluşacak. İşte 19 Mayıs 2023 yeni Cuma mesajları fotoğraf – resim albümü

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Anlamlı, ayetli, dualı, en güzel ve yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı yayında

En yeni, anlamlı, ayetli ve dualı, eşe dosta gönderilecek resimli Cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs itibariyle araştırılıyor. Dün geceden beri Müslümanlar birbirlerine Hayırlı Cumalar mesajı gönderirken; biz de sizler için fotoğraflı Cuma sözleri albümünü sabah.com.tr adresinde hazırladık. Dilediğini Cuma mesajını Whatsapp, Instagram, Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte Cuma mesajları 2023

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Anlamlı, ayetli, dualı, en güzel ve yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı yayında

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Anlamlı, ayetli, dualı, en güzel ve yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı yayında

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Anlamlı, ayetli, dualı, en güzel ve yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı yayında

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Anlamlı, ayetli, dualı, en güzel ve yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı yayında

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

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