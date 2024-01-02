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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:43

Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi listesiyle gündemdeki yerini aldı. Yılbaşı tatili nedeniyle bazı diziler yayınlanmazken Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Öte yandan Survivor da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün akşam ekranlara gelen tüm programlar dünün reyting sonuçları tablosunda değerlendiriliyor. Total, AB ve ABC+ gruplarında izlenme oranları ölçülüyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte o liste!

Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları dün akşam ekranlara gelen programlar ile gündemde. Yılbaşı tatili nedeniyle bazı dizilerin yayınlarına ara verildi. Bu noktada reyting sıralaması birincisi yayımlanan dizi ve programların arasında belirleniyor. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 1 Ocak 2024 dünün reyting sonuçları listesi.

Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 1 OCAK 2024

1 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

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Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada Ana Haber bülteni, 3.sırada "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı.

Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

25 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", 2. sırada "Kızıl Goncalar", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1.sırada "Ömer", 2.sırada "Kızıl Goncalar", 3.sırada "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı.

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