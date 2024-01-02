Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:43
Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi listesiyle gündemdeki yerini aldı. Yılbaşı tatili nedeniyle bazı diziler yayınlanmazken Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Öte yandan Survivor da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün akşam ekranlara gelen tüm programlar dünün reyting sonuçları tablosunda değerlendiriliyor. Total, AB ve ABC+ gruplarında izlenme oranları ölçülüyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte o liste!