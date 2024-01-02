Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi belli oldu! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları dün akşam ekranlara gelen programlar ile gündemde. Yılbaşı tatili nedeniyle bazı dizilerin yayınlarına ara verildi. Bu noktada reyting sıralaması birincisi yayımlanan dizi ve programların arasında belirleniyor. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 1 Ocak 2024 dünün reyting sonuçları listesi.