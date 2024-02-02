Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
07:38
Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi Total, AB ve ABC+ listelerindeki izlenme oranları ile takip ediliyor. Yeni başlayan diziler başta olmak üzere birçok yapımda veriler yakın mercek altında. Medya ve televizyon izleyicisinin takip ettiği rakamlar dün akşam ekranlara gelen İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni, Kara için gündemde. Öte yandan Survivor da eleme mücadelesi ile yayında yerini aldı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...