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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 07:38

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi Total, AB ve ABC+ listelerindeki izlenme oranları ile takip ediliyor. Yeni başlayan diziler başta olmak üzere birçok yapımda veriler yakın mercek altında. Medya ve televizyon izleyicisinin takip ettiği rakamlar dün akşam ekranlara gelen İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni, Kara için gündemde. Öte yandan Survivor da eleme mücadelesi ile yayında yerini aldı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe gününe ait oranlarla gündemdeki yerini aldı. Dün akşam takip edilen diziler, filmler, maçlar, yarışma programları, ana haber bültenleri tablolarda gözlemlenebiliyor. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar bu noktada dikkat çekiyor. Peki; Total ve AB dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 1 ŞUBAT 2024

1 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

25 OCAK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3. sırada "Hudutsuz Sevda" yer aldı.

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de 1. sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3. sırada ise "İnci Taneleri" tekrar bölümü yer aldı.

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
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