Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe listesi! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe gününe ait oranlarla gündemdeki yerini aldı. Dün akşam takip edilen diziler, filmler, maçlar, yarışma programları, ana haber bültenleri tablolarda gözlemlenebiliyor. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar bu noktada dikkat çekiyor. Peki; Total ve AB dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?