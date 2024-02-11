Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 09:21

REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor All Star ve Kardeşlerim gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 10 Şubat 2024 Cumartesi sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor All Star ve Kardeşlerim gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 10 Şubat 2024 Cumartesi reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

10 ŞUBAT | DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve Total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG LİSTESİ

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "Survivor All Star", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Survivor All Star", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
SON DAKİKA