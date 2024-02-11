Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
09:21
REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor All Star ve Kardeşlerim gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 10 Şubat 2024 Cumartesi sonuçları!