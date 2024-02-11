REYTİNG SONUÇLARI 10 Şubat 2024 Cumartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor All Star ve Kardeşlerim gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 10 Şubat 2024 Cumartesi reyting sonuçları…