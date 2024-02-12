Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 07:59

Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

11 Şubat Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu. İşte, 11 Şubat sonuçları…

Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Teşkilat, Yargı, Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

11 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

11 Şubat Pazar günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şöyleydi:

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Yargı", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
SON DAKİKA