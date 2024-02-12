Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
07:59
Reyting sonuçları 11 Şubat Pazar listesi sorgulama: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
11 Şubat Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de Yargı, TRT1'de Teşkilat ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu. İşte, 11 Şubat sonuçları…