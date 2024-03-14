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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 06:25

Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...

13 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Çarşamba gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...

13 Mart reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...

13 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 MART Çarşamba günü ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Sandık Kokusu, TRT1'de Bir Sevdadır, Kanal D'de Taş Kağıt Makas ekranlara geldi. Dün akşamki yapımların arasında en çok izlenen hangisi oldu, reyting sonuçları yayınladı mı? Henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...

TOTAL

Dün akşamki yayınların TOTAL sıralaması henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...

AB

Dün akşamki yayınların AB sıralaması henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...

ABC

Dün akşamki yayınların ABC sıralaması henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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