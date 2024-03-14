Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
06:25
Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...
13 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Çarşamba gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…