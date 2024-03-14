Reyting sonuçları 13 Mart sonuçları açıklandı mı? Dün gece yayınlanan yapımlardan en çok izlenen...

13 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 MART Çarşamba günü ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Sandık Kokusu, TRT1'de Bir Sevdadır, Kanal D'de Taş Kağıt Makas ekranlara geldi. Dün akşamki yapımların arasında en çok izlenen hangisi oldu, reyting sonuçları yayınladı mı? Henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.