Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
09:32
Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
13 Ocak reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kardeşlerim, Gönüldağı, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Ocak 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…