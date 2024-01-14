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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:32

Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

13 Ocak reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kardeşlerim, Gönüldağı, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Ocak 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

13 Ocak reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerin bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

13 OCAK 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

13 Ocak reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

TOTAL

Total listesindeki yapımlar henüz belli olmadı.

Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB

AB listesindeki yapımlar henüz belli olmadı.

Reyting sonuçları 13 Ocak 2024 Cumartesi listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

ABC1

ABC1 listesindeki yapımlar henüz belli olmadı.

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