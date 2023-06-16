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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 07:21

Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...

Reyting sonuçları perşembe günü ekrana gelen diziler ve programlar arasındaki sıralama merak ediliyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan yapımlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda listelerinde izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Bu noktada 15 Haziran Perşembe reyting sıralaması tablosu merak ediliyor. Perşembe akşamı izleyicilerle buluşan Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak ve MasterChef All Star Türkiye arasında hangi yapım reyting birincisi oldu merak ediliyor. En çok izlene yapımlar seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, 15 Haziran reyting sonuçları tablosu…

Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...

Reyting sonuçları sorgulanıyor. Dün akşam tv izleyicisi ile buluşan yapımların reyting sıralaması merak ediliyor. Dün akşam Camdaki Kız ve Yüzyıllık Yalnızlık final bölümleri ile ekrana gelirken Aldatmak sezon finaliyle izleyiciyle buluştu. Sevilen yarışma programı MasterChef'te de yarışmacılar ana kadroya girmek için ter döktü. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, 15 Haziran reyting sonuçları tablosu…

Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...

REYTİNG SONUÇLARI 15 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?
15 Haziran Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 - Camdaki Kız

2 - Aldatmak

3 - Al sancak

Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...

AB

1 - Camdaki Kız

2 - Aldatmak

3 - Al sancak

Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...
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