Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
07:21
Reyting sonuçları perşembe günü ekrana gelen diziler ve programlar arasındaki sıralama merak ediliyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan yapımlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda listelerinde izlenme oranları ile değerlendiriliyor. Bu noktada 15 Haziran Perşembe reyting sıralaması tablosu merak ediliyor. Perşembe akşamı izleyicilerle buluşan Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak ve MasterChef All Star Türkiye arasında hangi yapım reyting birincisi oldu merak ediliyor. En çok izlene yapımlar seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, 15 Haziran reyting sonuçları tablosu…