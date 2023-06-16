Reyting Sonuçları 15 Haziran 2023 TOTAL ve AB’de reyting sonuçları sıralaması nasıl, kim reyting birincisi oldu? Camdaki Kız, Yüzyıllık Yalnızlık, Aldatmak, MasterChef All Star...

Reyting sonuçları sorgulanıyor. Dün akşam tv izleyicisi ile buluşan yapımların reyting sıralaması merak ediliyor. Dün akşam Camdaki Kız ve Yüzyıllık Yalnızlık final bölümleri ile ekrana gelirken Aldatmak sezon finaliyle izleyiciyle buluştu. Sevilen yarışma programı MasterChef'te de yarışmacılar ana kadroya girmek için ter döktü. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, 15 Haziran reyting sonuçları tablosu…