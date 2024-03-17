Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
09:50
Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?
16 Mart Cumartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cumartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de ise Yan Oda ve ATV ekranlarında Kardeşlerim yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 16 Mart sonuçları…