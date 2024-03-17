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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:50

Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?

16 Mart Cumartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cumartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de ise Yan Oda ve ATV ekranlarında Kardeşlerim yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 16 Mart sonuçları…

Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Televizyon severler dünün reyting sonuçları ile dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranını inceliyor. 16 Mart Cumartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Yan Oda, Gönül Dağı seyircisi ile buluştu. Cumartesi akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?

16 MART 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Kardeşlerim, Gnül Dağı, Yan Oda ve Survivor All Star 2024 yerini aldı.

İşte 16 Mart reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?

16 MART REYTİNG SONUÇLARI

Dün gecenin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıkladığında haberimizde yer verilecektir.

Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Mart 2024 Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer aldı.

Total'de 2. sırada tv8'de ekranlara gelen "Survivor All Star" yer aldı.

Total 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" yer aldı.

Reyting sonuçları 16 Mart 2024 listesi: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yan Oda reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı.

AB'de 2. sırada "Survivor All Star" yer aldı.

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