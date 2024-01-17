Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
08:07
Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 16 Ocak Salı listesi medya ve televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımlar izlenme oranları ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günün yayın akışına bakıldığında Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı görülüyor. Öte yandan Survivor da dokunulmazlık oyunu ile yayında yer alıyor. Sonuçlar Total, AB ve ABC+ gruplarında açıklanıyor. Peki; reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?