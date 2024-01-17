Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 08:07

Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 16 Ocak Salı listesi medya ve televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımlar izlenme oranları ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günün yayın akışına bakıldığında Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı görülüyor. Öte yandan Survivor da dokunulmazlık oyunu ile yayında yer alıyor. Sonuçlar Total, AB ve ABC+ gruplarında açıklanıyor. Peki; reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip edilmeye başladı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar gündemde. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar en çok araştırılanlar arasında. İlk 10 program yakın mercek altına alındı. İşte, Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi...

Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 16 OCAK 2024

16 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

9 OCAK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Aile dizisi yer aldı.

Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
SON DAKİKA