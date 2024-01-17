Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 16 Ocak 2024 Salı listesi takip edilmeye başladı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, programlar gündemde. Listede üst sıralarda yer alan yapımlar en çok araştırılanlar arasında. İlk 10 program yakın mercek altına alındı. İşte, Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi...