Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 18 Haziran Pazar: Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 07:11

Reyting sonuçları 18 Haziran Pazar: Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dizi severler tarafından merakla takip edilen dizilerin reyting sonuçları 18 Haziran Cuma günü ekrana gelen yapımlar için sorgulanıyor. Geçtiğimiz akşam Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almıştı. ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Vermem Seni Ellere dizisi reyting yarışı tablosuna kaçıncı sıradan giriş yaptığı merak edilirken dün yayınlanan yapımların sıralandığı 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenlerce merak ediliyor. Peki, 18 Haziran Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayıklanacak? İşte, Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

Reyting sonuçları 18 Haziran Pazar: Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen yapımların reyting sonuçları sıralaması 16 Haziran Pazar günü için sorgulanıyor. Dizi severler ve film severler dün ekranlarda yer alana yapımları takip etmişlerdi. ATV ekranlarında ilk bölümüyle Vermem Seni Ellere, TV8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de ise Teşkilat yeni bölümüyle yer almıştı. Kanal D ekranlarında ise yabancı bir yapım olan Labirent: Ölümcül Kaçış filmi izleyiciyle buluştu. Günün reyting birincisi olmak için yarışan dizi, film ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 18 Haziran 2023 Pazar dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları 18 Haziran Pazar: Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

18 HAZİRAN 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 18 Haziran Pazar reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Tekipte kalınız...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 18 Haziran Pazar: Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
SON DAKİKA