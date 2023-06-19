Reyting sonuçları 18 Haziran Pazar: Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:11
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
07:11
Dizi severler tarafından merakla takip edilen dizilerin reyting sonuçları 18 Haziran Cuma günü ekrana gelen yapımlar için sorgulanıyor. Geçtiğimiz akşam Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almıştı. ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Vermem Seni Ellere dizisi reyting yarışı tablosuna kaçıncı sıradan giriş yaptığı merak edilirken dün yayınlanan yapımların sıralandığı 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenlerce merak ediliyor. Peki, 18 Haziran Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayıklanacak? İşte, Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…