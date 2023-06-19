Reyting sonuçları 18 Haziran Pazar: Vermem Seni Ellere, Teşkilat, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen yapımların reyting sonuçları sıralaması 16 Haziran Pazar günü için sorgulanıyor. Dizi severler ve film severler dün ekranlarda yer alana yapımları takip etmişlerdi. ATV ekranlarında ilk bölümüyle Vermem Seni Ellere, TV8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de ise Teşkilat yeni bölümüyle yer almıştı. Kanal D ekranlarında ise yabancı bir yapım olan Labirent: Ölümcül Kaçış filmi izleyiciyle buluştu. Günün reyting birincisi olmak için yarışan dizi, film ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 18 Haziran 2023 Pazar dünün reyting birincisi…