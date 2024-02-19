Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
06:38
Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar listesi dizi takipçilerinin ve medyanın gündeminde. Programların ve dizilerin izlenme oranlarını ortaya koyan Total, AB ve ABC+ listeleri takip ediliyor. Dün akşam ekranlarda Yargı, Teşkilat gibi dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster? Survivor gibi yarışmaların yeni bölümleri ekrandaydı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...