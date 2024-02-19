Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 06:38

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar listesi dizi takipçilerinin ve medyanın gündeminde. Programların ve dizilerin izlenme oranlarını ortaya koyan Total, AB ve ABC+ listeleri takip ediliyor. Dün akşam ekranlarda Yargı, Teşkilat gibi dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster? Survivor gibi yarışmaların yeni bölümleri ekrandaydı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar gününe ait izlenmeler radara girdi. İzleyici ve yapımcılar listeleri her gün kontrol ediyor. Total ve AB listelerinde değerlendirilen veriler dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar, yarışmalar, haberler gibi birçok yapım için takip ediliyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 18 ŞUBAT 2024

18 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

11 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
SON DAKİKA