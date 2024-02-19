Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 18 Şubat Pazar gününe ait izlenmeler radara girdi. İzleyici ve yapımcılar listeleri her gün kontrol ediyor. Total ve AB listelerinde değerlendirilen veriler dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar, yarışmalar, haberler gibi birçok yapım için takip ediliyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?