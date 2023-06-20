REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?

Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
07:14
Reyting sonuçları 19 Haziran pazartesi günü ekrana gelen yapımlar için sorgulanıyor. Dün akşam Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star gibi yapımlar kıyasıya rekabet etti. ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Üvey Anne dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dün akşamın en iddialı dizileri arasındaydı. Dün yayınlanan yapımların sıralandığı 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenlerce merak ediliyor. Peki, 19 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üvey Anne, Maviye Sürgün, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…