REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları 19 Hazira pazartesi günü için sorgulanıyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımların Total ve AB reyting sıralaması dizilerin devamlılığı için büyük önem taşıyor. Dizi severler ve film severler dün ekranlarda yer alana yapımları takip etmişlerdi. ATV ekranlarında ilk bölümüyle Üvey Anne, TV8'de MasterChef Türkiye All Star, Star TV'de Deliha filmi ve Show TV'de Maviye Sürgün izleyiciyle buluştu. Peki, reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 19 Haziran 2023 Pazartesi dünün reyting birincisi…