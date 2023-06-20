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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 07:14

REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları 19 Haziran pazartesi günü ekrana gelen yapımlar için sorgulanıyor. Dün akşam Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star gibi yapımlar kıyasıya rekabet etti. ATV ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Üvey Anne dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dün akşamın en iddialı dizileri arasındaydı. Dün yayınlanan yapımların sıralandığı 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenlerce merak ediliyor. Peki, 19 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üvey Anne, Maviye Sürgün, MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları 19 Hazira pazartesi günü için sorgulanıyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımların Total ve AB reyting sıralaması dizilerin devamlılığı için büyük önem taşıyor. Dizi severler ve film severler dün ekranlarda yer alana yapımları takip etmişlerdi. ATV ekranlarında ilk bölümüyle Üvey Anne, TV8'de MasterChef Türkiye All Star, Star TV'de Deliha filmi ve Show TV'de Maviye Sürgün izleyiciyle buluştu. Peki, reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 19 Haziran 2023 Pazartesi dünün reyting birincisi

REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?
19 Haziran Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?
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REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN PAZARTESİ || Üvey Anne, Maviye Sürgün, Masterchef All Star dünün reyting birincisi kim?
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