Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:40
Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesi ile Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesiyle gündemdeki yerini aldı. Bu hafta yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. Dün akşam TRT1'de Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü", Show Tv'de Kapıcılar Kralı ve TV8'de Survivor 2024 ekranlara geldi. Dün akşam televizyonda yayınlanan tüm yapımlar için reyting sonuçları araştırılıyor. Peki; 2 Ocak reyting birincisi kim oldu? İşte, Total, AB ve ABC+ gruplarında dünün reyting sonuçları listesi…