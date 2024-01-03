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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesi ile Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:40

Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesi ile Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesiyle gündemdeki yerini aldı. Bu hafta yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. Dün akşam TRT1'de Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü", Show Tv'de Kapıcılar Kralı ve TV8'de Survivor 2024 ekranlara geldi. Dün akşam televizyonda yayınlanan tüm yapımlar için reyting sonuçları araştırılıyor. Peki; 2 Ocak reyting birincisi kim oldu? İşte, Total, AB ve ABC+ gruplarında dünün reyting sonuçları listesi…

Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

2 Ocak Salı reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının reyting sıralaması ölçülüyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle bu hafta genellikle dizilerin tekrar bölümleri, yerli ve yabancı sinema filmler ekrana geliyor. Peki, dün gecenin reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, 2 Ocak 2024 dünün reyting sonuçları listesi.

Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

2 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ocak Salı günü ekranlara gelen yapımlar için reyting sonuçları sırlaması henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Yabani", 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Ana Haber Bülteni, 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada "Aile" yer aldı.

Reyting sonuçları 2 Ocak Salı listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
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