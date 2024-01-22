Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:33
Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
21 Ocak Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Kanal D'de Yargı, Show TV'de Ne Gemiler Yaktım, TRT1'de Teşkilat, ATV'de Yabancı Sinema Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi ve TV8'de ise Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 21 Ocak sonuçları…