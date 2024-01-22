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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:33

Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

21 Ocak Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Kanal D'de Yargı, Show TV'de Ne Gemiler Yaktım, TRT1'de Teşkilat, ATV'de Yabancı Sinema Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi ve TV8'de ise Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 21 Ocak sonuçları…

Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Yargı, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 21 OCAK 2024 AÇIKLANDI MI?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Yargı, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Dün gecenin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Teşkilat", 3.sırada "Kirli Sepeti" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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