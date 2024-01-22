Reyting sonuçları 21 Ocak 2024: Zirve yarışı! Yargı, Teşkilat, Ne Gemiler Yaktım ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Yargı, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…