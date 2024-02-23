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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 07:56

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi medya ilgililerinin ve sıkı dizi takipçilerinin gündeminde. Ana haber bültenlerinden yarışma programlarında, filmlerden dizilere tüm yapımların izlenme oranlarını ortaya koyan total, AB ve ABC+ listeleri radara girdi. Dün akşam ekranlarda Aldatmak, Kül Masalı, Sakla Beni gibi dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Survivor da eleme düellosu ile yayındaydı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte,listeye dair merak edilenler...

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe gününe ait izlenmeler takip ediliyor. Her gün sabah saatlerinde açıklanan total ve AB listeleri ile yapımların devamlılığı konusunda da fikir sahibi olunabiliyor. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar, yarışmalar, haberler listelerde kontrol edilmeye başladı. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 22 ŞUBAT 2024

22 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

15 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında İnci Taneleri, ikinci sırada İnci Taneleri özet, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de ise birinci sırada İnci Taneleri, ikinci sırada İnci Taneleri özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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