Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe gününe ait izlenmeler takip ediliyor. Her gün sabah saatlerinde açıklanan total ve AB listeleri ile yapımların devamlılığı konusunda da fikir sahibi olunabiliyor. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar, yarışmalar, haberler listelerde kontrol edilmeye başladı. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?