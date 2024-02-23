Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
07:56
Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 22 Şubat Perşembe listesi medya ilgililerinin ve sıkı dizi takipçilerinin gündeminde. Ana haber bültenlerinden yarışma programlarında, filmlerden dizilere tüm yapımların izlenme oranlarını ortaya koyan total, AB ve ABC+ listeleri radara girdi. Dün akşam ekranlarda Aldatmak, Kül Masalı, Sakla Beni gibi dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Survivor da eleme düellosu ile yayındaydı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte,listeye dair merak edilenler...