Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş dizileri için medyanın odağında. Dizi takipçileri yapımların devamlılığı açısından listeleri kontrol ediyor. Reyting birincisi olan yapım araştırılıyor. İlk üç program gündemde. İşte, 26 Aralık dünün reyting sonuçları listesi.