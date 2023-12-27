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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 01:07

Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 26 Aralık Salı listesi ile gündemdeki yerini aldı. Her hafta Salı günü ekranlara gelen yapımlar izlenme oranları ile takip ediliyor. Dünün yayın akışında yer alan Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş Total, AB ve ABC+ gruplarında araştırılıyor. Dünün reyting sonuçları birincisi merakla bekleniyor. İşte, reyitng sıralaması tablosu...

Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş dizileri için medyanın odağında. Dizi takipçileri yapımların devamlılığı açısından listeleri kontrol ediyor. Reyting birincisi olan yapım araştırılıyor. İlk üç program gündemde. İşte, 26 Aralık dünün reyting sonuçları listesi.

Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 26 ARALIK 2023

26 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Yabani", 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

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Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1.sırada Ana Haber Bülteni, 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada "Aile" yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

19 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB’de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise birinci sırada Aile, ikinci sırada Ana Haber bülteni, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

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