Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
01:07
Reyting sonuçları 26 Aralık 2023 Salı sıralaması burada! Total ve AB'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 26 Aralık Salı listesi ile gündemdeki yerini aldı. Her hafta Salı günü ekranlara gelen yapımlar izlenme oranları ile takip ediliyor. Dünün yayın akışında yer alan Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş Total, AB ve ABC+ gruplarında araştırılıyor. Dünün reyting sonuçları birincisi merakla bekleniyor. İşte, reyitng sıralaması tablosu...