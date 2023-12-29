Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu dizileri için araştırılmaya başladı. Dizi takipçileri dizilerin yeni bölümlerini izlemeleri ardından izlenme oranlarını da takip ediyor. Reyting sıralaması birincisi olan yapım gündemde. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 27 Aralık dünün reyting sonuçları listesi.