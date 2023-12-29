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Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 06:40

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 27 Aralık Çarşamba listesi gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar ve tüm programlar ayrı ayrı inceleniyor. Her Çarşamba yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu Total, AB ve ABC+ gruplarında ölçülüyor. Dünün reyting sonuçları medyanın da yakın takibinde. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte o liste!

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu dizileri için araştırılmaya başladı. Dizi takipçileri dizilerin yeni bölümlerini izlemeleri ardından izlenme oranlarını da takip ediyor. Reyting sıralaması birincisi olan yapım gündemde. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 27 Aralık dünün reyting sonuçları listesi.

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 27 ARALIK 2023

27 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Kuruluş Osman", 2. sırada "Esra Erol'da", 3.sırada "Şahane Hayatım" yer aldı.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada "Sandık Kokusu", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada "Şahane Hayatım" yer aldı.

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu?

20 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Kuruluş Osman", 2. sırada "Sandık Kokusu", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada "Sandık Kokusu", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada "Sandık Kokusu" dizisinin özeti yer aldı.

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