Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
06:40
Dünün reyting sonuçları açıklandı! 27 Aralık 2023 Çarşamba Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 27 Aralık Çarşamba listesi gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, maçlar ve tüm programlar ayrı ayrı inceleniyor. Her Çarşamba yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu Total, AB ve ABC+ gruplarında ölçülüyor. Dünün reyting sonuçları medyanın da yakın takibinde. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte o liste!