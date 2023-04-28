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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 06:44

Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

27 Nisan reyting sonuçları Medya takipçileri tarafından araştırılıyor. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen diziler yarışta yerini aldı. Total, AB ve 20+ABC1 gibi başlıklarda listelenen reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. Dünün yayın akışında Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yüz Yıllık Mucize gibi birçok dizinin yeni bölümleri dikkat çekti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, tüm merak edilenler…

Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe günü tablosu gündemdeki yerini aldı. Her hafta Perşembe günü yayında olan yapımlar reyting sıralaması tablosunda izlenme oranlarıyla değerlendiriliyor. Total ve AB grubunda paylaşılan sonuçlar Medya ve izleyenlerin gündeminde. Dün akşam Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yüz Yıllık Mucize yeni bölümleri TV izleyicisi ile buluştu. İşte, dünün reyting birincisi ve sıralama...

Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 27 NİSAN 2023

27 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

20 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de birinci sırada Aldatmak, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?
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Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?
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