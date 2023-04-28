Giriş Tarihi: 28.04.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 06:44

Reyting sonuçları 27 Nisan Perşembe: Total ve AB dünün reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

27 Nisan reyting sonuçları Medya takipçileri tarafından araştırılıyor. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen diziler yarışta yerini aldı. Total, AB ve 20+ABC1 gibi başlıklarda listelenen reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. Dünün yayın akışında Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yüz Yıllık Mucize gibi birçok dizinin yeni bölümleri dikkat çekti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, tüm merak edilenler…