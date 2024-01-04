Giriş Tarihi: 04.01.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
06:15
Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesiyle gündemdeki yerini aldı. Bu hafta yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. Dün akşam TRT1'de yabancı sinema filmi Bebek Firarda, ATV'de İkizler Projesi isimli yabancı sinema filmi, Star TV'de ise yerli sinema filmi Vizotele ve TV8'de Survivor 2024 ekranlara geldi. Peki; 3 Ocak reyting birincisi kim oldu? İşte, Total, AB ve ABC+ gruplarında dünün reyting sonuçları listesi…