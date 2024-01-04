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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 06:15

Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesiyle gündemdeki yerini aldı. Bu hafta yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. Dün akşam TRT1'de yabancı sinema filmi Bebek Firarda, ATV'de İkizler Projesi isimli yabancı sinema filmi, Star TV'de ise yerli sinema filmi Vizotele ve TV8'de Survivor 2024 ekranlara geldi. Peki; 3 Ocak reyting birincisi kim oldu? İşte, Total, AB ve ABC+ gruplarında dünün reyting sonuçları listesi…

Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

3 Ocak Çarşamba reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının reyting sıralaması ölçülüyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle bu hafta genellikle dizilerin tekrar bölümleri, yerli ve yabancı sinema filmler ekrana geliyor. Peki, dün gecenin reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, dün gecenin reyting sonuçları listesi.

Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

2 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Kanal D'de Dilek Taşı yeni bölüm, TRT1'de yabancı sinema filmi Bebek Firarda, ATV'de İkizler Projesi isimli yabancı sinema filmi ve Star TV'de yerli sinema filmi Vizotele yayınlandı. TV8 ekranlarında ise Survivor 2024 seyircisiyle buluştu.

Dün gecenin reyting sonuçları yayınlanmadı. Saat 10.00 gibi yayınlanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Sakla Beni yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
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