Reyting sonuçları 3 Ocak Çarşamba listesi ile Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

3 Ocak Çarşamba reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının reyting sıralaması ölçülüyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle bu hafta genellikle dizilerin tekrar bölümleri, yerli ve yabancı sinema filmler ekrana geliyor. Peki, dün gecenin reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, dün gecenin reyting sonuçları listesi.