Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 07:17

Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Perşembe günü Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Yüz Yıllık Mucize ekranlarda yayımlanıyor. Camdaki Kız'ın bitmesine az bir süre kalırken, TOTAL ve AB reyting sıralamasında ATV'nin Aldatmak dizisi üst sıralarda yer alıyor. TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV Perşembe günü reyting birincisi olmak için sıklıkla yarışıyor. Peki, reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? İşte konu hakkında detaylar