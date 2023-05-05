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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 07:17

Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Perşembe günü Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Yüz Yıllık Mucize ekranlarda yayımlanıyor. Camdaki Kız'ın bitmesine az bir süre kalırken, TOTAL ve AB reyting sıralamasında ATV'nin Aldatmak dizisi üst sıralarda yer alıyor. TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV Perşembe günü reyting birincisi olmak için sıklıkla yarışıyor. Peki, reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? İşte konu hakkında detaylar

Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu sorusu yanıt arıyor. TOTAL, AB ve ABC'de reyting birincisi, Perşembe günü çekişmesi için kritik olacak. TRT 1, Show TV, Star TV ve Kanal D en güçlü olduğu dizilerini hafta içine saklarken; ATV ve Kanal D reyting birincisi olmaya çalışıyor. İşte 4 Mayıs 2023 reyting sonuçları

Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?

4 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI

Henüz yayımlanmadı.

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Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 – Camdaki Kız

2 – Aldatmak

Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?

AB

1 – Camdaki Kız

2 – Ana Haber

3 – Aldatmak

ABC

1 – Camdaki Kız

2 – Ana Haber

3 – Aldatmak

Reyting sonuçları 4 Mayıs 2023: TOTAL ve AB’de reyting sıralamasında kim reyting birincisi oldu?
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