Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları dünün izlenmeleri ile gündemde. Yeni bölümleriyle izleyici ile buluşan yapımlar özelinde sorgulamalar başladı. Öte yandan geçtiğimiz haftanın sonuçları da kontrol ediliyor. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 4 Ocak 2024 dünün reyting sıralaması birincisi...