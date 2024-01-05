Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 07:52

Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 4 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen diziler, filmler ve programlar ile araştırılmaya başladı. Yılbaşı tatili veren birçok yapımın yanı sıra dün akşam yeni dizi Aşka Düşman, Aldatmak ve Sakla Beni ekranlardaydı. Reyting sırlaması tablosu Total, AB ve ABC+ gruplarında izlenme oranları ile ortaya çıkıyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları dünün izlenmeleri ile gündemde. Yeni bölümleriyle izleyici ile buluşan yapımlar özelinde sorgulamalar başladı. Öte yandan geçtiğimiz haftanın sonuçları da kontrol ediliyor. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 4 Ocak 2024 dünün reyting sıralaması birincisi...

Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 4 OCAK 2024

4 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

28 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Sakla Beni yer aldı.

Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
SON DAKİKA