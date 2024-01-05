Giriş Tarihi: 05.01.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
07:52
Reyting sonuçları 4 Ocak 2024 Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 4 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen diziler, filmler ve programlar ile araştırılmaya başladı. Yılbaşı tatili veren birçok yapımın yanı sıra dün akşam yeni dizi Aşka Düşman, Aldatmak ve Sakla Beni ekranlardaydı. Reyting sırlaması tablosu Total, AB ve ABC+ gruplarında izlenme oranları ile ortaya çıkıyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?