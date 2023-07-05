REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?

Dün ekrana gelen yapımlar arasında en çok hangisi izlendi reyting birincisi kim oldu sorusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün yayınlanan yapımların sıralandığı 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenlerce merak ediliyor. Peki, Dün kim, hangi yapım reyting birincisi oldu? İşte, 4 Temmuz 2023 reyting sonuçları!