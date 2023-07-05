Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:35
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
09:35
REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 4 Haziran Salı günü en çok izlenilen dizi, film ve yapım öğrenilmek isteniyor. Birçok yeni dizi yaz sezonuna giriş yapıyor. İlk bölümüyle ekrana gelen Dönence dizisi ilk hafta izleyicilerden kaç not aldı sorgulanıyor. Reyting sonuçları ile kim birinci oldu sorusu dizilerin yayın hayatlarına devam edebilmesi için hayati önem taşıyor. Peki, Dün kim, hangi yapım reyting birincisi oldu? İşte, 4 Temmuz 2023 reyting sonuçları!