Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:35

REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 4 Haziran Salı günü en çok izlenilen dizi, film ve yapım öğrenilmek isteniyor. Birçok yeni dizi yaz sezonuna giriş yapıyor. İlk bölümüyle ekrana gelen Dönence dizisi ilk hafta izleyicilerden kaç not aldı sorgulanıyor. Reyting sonuçları ile kim birinci oldu sorusu dizilerin yayın hayatlarına devam edebilmesi için hayati önem taşıyor. Peki, Dün kim, hangi yapım reyting birincisi oldu? İşte, 4 Temmuz 2023 reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?

Dün ekrana gelen yapımlar arasında en çok hangisi izlendi reyting birincisi kim oldu sorusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün yayınlanan yapımların sıralandığı 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu medya gündemini takip edenlerce merak ediliyor. Peki, Dün kim, hangi yapım reyting birincisi oldu? İşte, 4 Temmuz 2023 reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?
4 Temmuz Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
27 Haziran Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür Show yer almıştı.

REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ 2023 || Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reyting birincisi oldu?
SON DAKİKA