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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 09:56

Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 6 Ocak Cumartesi listesi ile gündemde. Dünün reytingleriyle diziler, filmler, gündüz kuşağı ve yarışma programları, ana haber bültenleri ve ekranlara gelen tüm yapımlar ölçülüyor. Yılbaşı arası veren birçok yapımın yanı sıra dün akşam Gönül Dağı izleyicisi ile buluştu. Reyting sırlaması Total, AB ve ABC+ gruplarında izlenme oranları ile ortaya çıkıyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi medya takibinde. Dün ekranlarda takip edilen yapımların izlenmelerine bakılıyor. Her gün sabah saatlerinde belli olan sonuçlar gündemde. Total ve AB listelerinde ilk 3 program yakın mercek altına alındı. İşte, dünün reyting sıralaması birincisi...

Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 6 OCAK 2024

6 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

30 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Gönül Dağı" özet bölümü yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise ana haber bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
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