Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
09:56
Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 6 Ocak Cumartesi listesi ile gündemde. Dünün reytingleriyle diziler, filmler, gündüz kuşağı ve yarışma programları, ana haber bültenleri ve ekranlara gelen tüm yapımlar ölçülüyor. Yılbaşı arası veren birçok yapımın yanı sıra dün akşam Gönül Dağı izleyicisi ile buluştu. Reyting sırlaması Total, AB ve ABC+ gruplarında izlenme oranları ile ortaya çıkıyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?