Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi sorgulama | Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 6 Ocak 2024 Cumartesi listesi medya takibinde. Dün ekranlarda takip edilen yapımların izlenmelerine bakılıyor. Her gün sabah saatlerinde belli olan sonuçlar gündemde. Total ve AB listelerinde ilk 3 program yakın mercek altına alındı. İşte, dünün reyting sıralaması birincisi...