REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...

Reyting sonuçları yapımların izlenme oranına göre sırlamasını belirliyor. 6 Şubat Salı akşamına ilişkin sonuçlar sabah.com.tr aracılığıyla açıklanıyor. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 6 Şubat Salı gününe ait reyting sıralaması…