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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 07:36

REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...

6 Şubat tarihli reyting sonuçları listesi yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin ekranları başında izlediği yapımlar arasından en çok tercih edilen ve izlenen dizi, film ve programlar reyting sıralaması ile belli oluyor. Üç Kız Kardeş, Survivor ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok hangisi izlendi? İşte, 6 Şubat reyting sonuçları listesi!

REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...

Reyting sonuçları yapımların izlenme oranına göre sırlamasını belirliyor. 6 Şubat Salı akşamına ilişkin sonuçlar sabah.com.tr aracılığıyla açıklanıyor. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 6 Şubat Salı gününe ait reyting sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...

6 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Birçok yapımın yayınlandığı 6 Şubat Salı akşamına ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

  • Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
  • AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Aile yer aldı.
  • 20+ABC1 listesinde de ilk sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...
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REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...
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