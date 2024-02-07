Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
07:36
REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT LİSTESİ👉Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam...
6 Şubat tarihli reyting sonuçları listesi yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin ekranları başında izlediği yapımlar arasından en çok tercih edilen ve izlenen dizi, film ve programlar reyting sıralaması ile belli oluyor. Üç Kız Kardeş, Survivor ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok hangisi izlendi? İşte, 6 Şubat reyting sonuçları listesi!