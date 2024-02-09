Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
08:13
Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi dizi takipçilerinin ve medya ilgilerinin gündemindeki yerini aldı. Total, AB ve ABC+ listelerinde takip edilen sonuçlar bu kez dün akşam ekranlara gelen Sakla Beni, Aldatmak gibi diziler için sorgulanıyor. Öte yandan Survivor eleme düellosu da dünün yayın akışınde yerini aldı. Listelerde ilk 3 program radara girdi. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...