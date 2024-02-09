Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:13

Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi dizi takipçilerinin ve medya ilgilerinin gündemindeki yerini aldı. Total, AB ve ABC+ listelerinde takip edilen sonuçlar bu kez dün akşam ekranlara gelen Sakla Beni, Aldatmak gibi diziler için sorgulanıyor. Öte yandan Survivor eleme düellosu da dünün yayın akışınde yerini aldı. Listelerde ilk 3 program radara girdi. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe günü verileri gündemdeki yerini aldı. Total ve AB listelerinde sayılan izlenme oranları yapımların devamlılığı noktasında oldukça önemli. Diziler, filmler, maçlar, programlar tek tek değerlendiriliyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 8 ŞUBAT 2024

8 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Listeler geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

1 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3.sırada "İnci Taneleri"nin özeti yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "İnci Taneleri"nin özeti, 3.sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe listesi sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
SON DAKİKA