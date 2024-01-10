Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

9 Ocak Salı reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeni ile ekrana gelmeyen dizilerin yeni bölümleri tv'de seyircisi ile buluştu. Peki, dün gecenin reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, dün gecenin Total, AB ve ABC+ gruplarında sonuçları listesi.