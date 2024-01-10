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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 08:10

Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 9 Ocak Salı listesi ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yılbaşı haftası olması sebebiyle yayınlanmayan dizilerin yeni bölümleri dün akşam ekranlarda yerini aldı. Show Tv'de Aile, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de ise Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri izleyicisi ile buluştu. Peki, 9 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, Total, AB ve ABC+ gruplarında dünün sonuçları…

Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

9 Ocak Salı reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeni ile ekrana gelmeyen dizilerin yeni bölümleri tv'de seyircisi ile buluştu. Peki, dün gecenin reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, dün gecenin Total, AB ve ABC+ gruplarında sonuçları listesi.

Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
9 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. SAT 10.00 gibi açıklanması beklenilen sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz güncellenecektir.
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Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Ana Haber", 3.sırada "Survivor All Star"ın özeti yer aldı.
Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
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