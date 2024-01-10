Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
08:10
Reyting sonuçları 9 Ocak Salı bekleniyor! | Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 9 Ocak Salı listesi ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yılbaşı haftası olması sebebiyle yayınlanmayan dizilerin yeni bölümleri dün akşam ekranlarda yerini aldı. Show Tv'de Aile, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de ise Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri izleyicisi ile buluştu. Peki, 9 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, Total, AB ve ABC+ gruplarında dünün sonuçları…