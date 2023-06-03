Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
10:38
Sezon finaline bir bölüm kala Cuma günü dün ekrana gelen 28. bölümüyle Kızılcık Şerbeti reytinglerde rakibi Yalı Çapkını ile reyting savaşında kıran kırana mücadeleye girdi. Televizyon severler dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları ile günün birinci gelen yapımını merak ediyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi ertesi gün açıklanıyor. Peki 2 Haziran 2023 Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları dizileri arasında en çok hangisi izlendi? Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması...