Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 10:38

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?

Sezon finaline bir bölüm kala Cuma günü dün ekrana gelen 28. bölümüyle Kızılcık Şerbeti reytinglerde rakibi Yalı Çapkını ile reyting savaşında kıran kırana mücadeleye girdi. Televizyon severler dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları ile günün birinci gelen yapımını merak ediyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi ertesi gün açıklanıyor. Peki 2 Haziran 2023 Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları dizileri arasında en çok hangisi izlendi? Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması...

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?

Düne ait reyting sonuçları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Tv'de Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları yeni bölümleriyle hayranlarının karşısına çıktı. Sezon finaline bir bölüm kala 28. bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti ile reyting rekorları kıran Yalı Çapkını bu hafta da heyecanlı bölümleriyle herkesi ekran başına kitledi. Şimdi ise reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte detaylar.

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?

2 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

1 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje "Camdaki Kız" dizisi olurken, 2. sırada ise Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 ALDATMAK ATV

3 AL SANCAK TRT 1

4 ATV ANA HABER ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ALDATMAK (OZET) ATV

10 SURVIVOR TV8

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 ALDATMAK ATV

3 AL SANCAK TRT 1

4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ALDATMAK (OZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?
SON DAKİKA