Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dünün 2 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu? REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı?

Düne ait reyting sonuçları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Tv'de Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları yeni bölümleriyle hayranlarının karşısına çıktı. Sezon finaline bir bölüm kala 28. bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti ile reyting rekorları kıran Yalı Çapkını bu hafta da heyecanlı bölümleriyle herkesi ekran başına kitledi. Şimdi ise reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte detaylar.