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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? || 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu: Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star
Giriş Tarihi: 08.07.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 08:06

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? || 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu: Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star

Reyting sonuçları 7 Temmuz Cuma günü yayımlanan yerli ve yabancı dizi ve filmler için araştırılıyor. Yeni diziler ekranlarda bir bir boy göstermeye devam ediyor. TRT 1 Hayatımın Neşesi ekran macerasına dün akşam yayımlanan ilk bölümü ile start verirken TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oldu. Kıyasıya reyting rekabetinin yaşandığı cuma akşamında dizilerin devamlılığı için önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu? İşte, yanıtı…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? || 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu: Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star

Televizyon izleyicileri tarafından takip edilen dünün reyting sonuçları dün akşam yayına giren Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star için araştırılıyor. Yayın hayatına yeni başlayan dizilerin ilk bölüm performansı merak ediliyor. Tekrar bölümüyle Star TV ekranlarında boy gösteren Yalı Çapkını ile ekran önü macerasına yeni başlayan Hayatımın Neşesi dizileri dizi kategorisinde yarıştılar. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi dizi hangisi oldu? İşte, 7 Temmuz 2023 reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? || 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu: Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star

7 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? || 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu: Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan "Güldür Güldür Show", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye All Star" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Güldür Güldür Show", 2. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" özet bölümü yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? || 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu: Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star
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