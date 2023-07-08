Giriş Tarihi: 08.07.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 08:06

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? || 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu: Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star

Reyting sonuçları 7 Temmuz Cuma günü yayımlanan yerli ve yabancı dizi ve filmler için araştırılıyor. Yeni diziler ekranlarda bir bir boy göstermeye devam ediyor. TRT 1 Hayatımın Neşesi ekran macerasına dün akşam yayımlanan ilk bölümü ile start verirken TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oldu. Kıyasıya reyting rekabetinin yaşandığı cuma akşamında dizilerin devamlılığı için önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 7 Temmuz Cuma reyting birincisi kim oldu? İşte, yanıtı…