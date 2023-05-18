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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:39

REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımların ardından reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Reyting sonuçları 17 Mayıs 2023 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler izleyici seyirci karşısındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları sıralaması medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken 17 Mayıs 2023 Çarşamba gününe ilişkin sıralama bugün açıklanacak. AB ve TOTAL ölçümlerle belli olan dünün reyting sonuçları merak konusu haline geldi. İşte Reyting sonuçları 17 Mayıs 2023 hakkında tüm detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR!

17 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

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REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Manchester City-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?

AB'de ise 1.sırada "Manchester City-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?
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