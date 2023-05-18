Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:39

REYTİNG SONUÇLARI DUYURULDU! 17 Mayıs 2023 dünün reyting sıralaması sonuçları ve birincisi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımların ardından reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Reyting sonuçları 17 Mayıs 2023 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler izleyici seyirci karşısındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…