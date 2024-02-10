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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 06:33

Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!

9 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı cumartesi gecesi en çok tercih edilen yapım merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dün zirveye yerleşen isim, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 9 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!

9 Şubat reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!

9 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

9 Şubat Cuma günü Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ekranlardaydı. Henüz dünün reyting sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!

TOTAL'DE

Henüz dünün total kategorisi reyting sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!

AB'DE

Henüz dünün AB kategorisi reyting sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!

ABC'DE

Henüz dünün ABC kategorisi reyting sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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