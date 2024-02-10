Reyting sonuçları sıralaması 9 Şubat Cuma: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar İşte zirveye yerleşen yapımlar!

Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
06:33
9 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı cumartesi gecesi en çok tercih edilen yapım merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dün zirveye yerleşen isim, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 9 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…