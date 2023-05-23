Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini takip edenler reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Ömer, Veda Mektubu, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı gibi ekranlara gelen yapımların ardından reyting birincisi ertesi gün açıklanıyor. Peki 22 Mayıs 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması