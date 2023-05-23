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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 07:43

Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımların ardından reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Reyting sonuçları 22 Mayıs 2023 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler izleyici seyirci karşısındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…

Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini takip edenler reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Ömer, Veda Mektubu, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı gibi ekranlara gelen yapımların ardından reyting birincisi ertesi gün açıklanıyor. Peki 22 Mayıs 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

15 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Sıralama şöyle:

Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.

Reyting sonuçları sıralaması: Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı...22 Mayıs Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

AB'de ise 1.sırada "Ömer", 2.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.

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