Reyting sonuçları son dakika: 14 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

İzleyici kitlesi reyting sonuçları birincisi araştırması yapıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken dünün birinci gelen yapımı merak ediliyor. Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımlar dün akşam ekrana geldi. Survivor ardından yeni sezona bomba yarışmacılarla seyircisine merhaba diyen Masterchef'in reytingleri değiştirip değiştirmeyeceği gündemde. Peki 14 Haziran 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte reyting sonuçları birincisi ve tüm sıralama