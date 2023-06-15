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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları son dakika: 14 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 05:59 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 05:59

Reyting sonuçları son dakika: 14 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

İzleyici kitlesi reyting sonuçları birincisi araştırması yapıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken dünün birinci gelen yapımı merak ediliyor. Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımlar dün akşam ekrana geldi. Survivor ardından yeni sezona bomba yarışmacılarla seyircisine merhaba diyen Masterchef'in reytingleri değiştirip değiştirmeyeceği gündemde. Peki 14 Haziran 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte reyting sonuçları birincisi ve tüm sıralama

Reyting sonuçları son dakika: 14 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye All Star reyting birincisi olmak için yarıştı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı için önem arz eden 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 14 Haziran 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

Reyting sonuçları son dakika: 14 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI 14 HAZİRAN

14 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Haziran Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam yer aldı

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Reyting sonuçları son dakika: 14 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
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