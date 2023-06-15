Reyting sonuçları son dakika: 14 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye All Star reyting birincisi olmak için yarıştı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleriyle beraber dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı için önem arz eden 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 14 Haziran 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Kuruluş Osman ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…