Rüya, ruhun bedenden ayrıldığı ancak beynin hala çalıştığı zamanda yaşanan olaylar bütünü olarak adlandırılır. Kimi zaman uyandığımızda gördüğümüz rüyaları hatırlarken, çoğunlukla ise hatırlamamız mümkün olmaz. Rüya tabirleri konusunda rüyada yılan görmek ne anlama gelir sorusu da bu noktada çok sık araştırılır. Rüyada yeşil, sarı, kırmızı, beyaz, büyük, küçük ve siyah yılan görmek yorumları birbirinden farklı açıklanmıştır. Rüyada yeşil ve siyah yılan öldürmek ya da rüyada yılan sokması görmek ne demek?