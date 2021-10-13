Rüyada Yılan Görmek Ne Demek? Rüyada Siyah, Yeşil, Kırmızı, Beyaz Yılan Öldürdüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

RÜYADA KÜÇÜK YILAN GÖRMEK

Eğer yılandan korkuyorsanız, hayatınızda korkacağınız ve yüzleşmek istemediğiniz bir şey olduğunu sembolize eder. Eğer korktuğun yılan senden kaçmaya başlarsa, o zaman korktuğun şey sadece aklındadır ve asla gerçekleşmeyecektir. Basit bir deyişle, hiçbir şey olmayacağından korkmayı bırakın.

Yılana bir hayvan olarak baktığınızda, barış ya da sevgi yerine korku ve saygıyı çağrıştıran bir yaratıktır. Ölümcül zehirli olan veya sizi boğabilecek yılan türleri vardır ve farklı renk ve boyutlarda yılanlar vardır. Kendilerini tehdit altında hissediyorlarsa, arkanızda sürünebilir veya ısırırlar.