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Haberler Fotohaber ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:59

ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programda bu hafta kaybolan Şaban Ataş olayı ele alındı. 3 çocuk babası Ataş'ın ailesi programda kayıp babalarını ararken eski eş tüm dikkatleri üzerine çekti. Canlı yayında tanıkların konuştuğu olayda Ataş'ın en yakın arkadaşı da şüpheli konumdaydı. Peki, Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'a ne oldu, öldürüldü mü? İşte, itiraf geldi!

ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?

Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş olayında bir son dakika gelişmesi yaşandı. 22 Mart Cuma gününden beri haber alınamayan Ataş'ın kaybının 53. gününde cinayete kurban gittiği kesinleşti. Ataş'ın cesedinin ortaya çıkmasıyla "Şaban Ataş, eski eş ve yakın arkadaş kurbanı mı oldu?" Sorusu akıllara geldi. Peki, Şaban Ataş'a ne oldu, kim öldürdü?

ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?

ŞABAN ATAŞ'IN KAYBINDA İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ!

Ataş'ın eski eşi Emine Ataş ve çocukları canlı yayındaydı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Seydikemer beldesinden 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınmadı.

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ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?

Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Ataş ile yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk arasında bir ilişki olduğu öne sürüldü. Hatta Emine'nin çocuklarından birinin babasının Burhanettin olduğu iddia edildi.

Olay günü yine Emine ve Burhanettin'in yan yana oldukları söylendi.

ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin ve eski eşi Emine'nin, Ataş'ın kaybından hemen önce yüklü miktarda para taşıdığı programa taşındı.

"Bu paralar ile Şaban Ataş'ın kaybı arasında bir bağlantı olabilir mi?" sorusu akıllara geldi.

ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?

Şaban Ataş'ın ise gönlünü 66 yaşındaki komşusu Türkan'a kaptırdığı belirtildi.

Yaşlı kadın iddiaları kesin bir dille reddederken, Burhanettin'in henüz yirmili yaşların başında olan iki kızının peşinde olduğunu açıkladı.

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