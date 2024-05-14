ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?

Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş olayında bir son dakika gelişmesi yaşandı. 22 Mart Cuma gününden beri haber alınamayan Ataş'ın kaybının 53. gününde cinayete kurban gittiği kesinleşti. Ataş'ın cesedinin ortaya çıkmasıyla "Şaban Ataş, eski eş ve yakın arkadaş kurbanı mı oldu?" Sorusu akıllara geldi. Peki, Şaban Ataş'a ne oldu, kim öldürdü?