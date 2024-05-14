Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
10:59
ŞABAN ATAŞ OLAYINDA SON DAKİKA || Eski eşinden itiraf geldi! Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ı kim, nasıl öldürdü, katili kim?
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programda bu hafta kaybolan Şaban Ataş olayı ele alındı. 3 çocuk babası Ataş'ın ailesi programda kayıp babalarını ararken eski eş tüm dikkatleri üzerine çekti. Canlı yayında tanıkların konuştuğu olayda Ataş'ın en yakın arkadaşı da şüpheli konumdaydı. Peki, Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'a ne oldu, öldürüldü mü? İşte, itiraf geldi!