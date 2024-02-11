Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
16:56
Şaban Ayının ilk günü ne zaman, bugün mü? Şaban Ayı ile İslam Takviminde Yeni Bir Döneme Adım Atılıyor!
Her yıl İslam takviminde önemli bir dönem olan Şaban ayı, gökyüzünde parıldayan hilal ile birlikte başlıyor. Müslümanlar için kutsal sayılan bu ay, Ramazan öncesinde bir hazırlık dönemini işaret eder. Şaban ayının ilk gününü belirleyen hilalin gökyüzünde belirmesi, dini takvimin duygusal bir anlam kazanmasına neden oluyor. Peki, Şaban ayı 1. günü ne zaman, bugün mü?