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Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 16:56

Şaban Ayının ilk günü ne zaman, bugün mü? Şaban Ayı ile İslam Takviminde Yeni Bir Döneme Adım Atılıyor!

Her yıl İslam takviminde önemli bir dönem olan Şaban ayı, gökyüzünde parıldayan hilal ile birlikte başlıyor. Müslümanlar için kutsal sayılan bu ay, Ramazan öncesinde bir hazırlık dönemini işaret eder. Şaban ayının ilk gününü belirleyen hilalin gökyüzünde belirmesi, dini takvimin duygusal bir anlam kazanmasına neden oluyor. Peki, Şaban ayı 1. günü ne zaman, bugün mü?

Şaban Ayının ilk günü ne zaman, bugün mü? Şaban Ayı ile İslam Takviminde Yeni Bir Döneme Adım Atılıyor!

Her yıl İslam takviminde Ramazan öncesi önemli bir döneme işaret eden Şaban ayı, bu yıl gökyüzünde beliren hilalle başlıyor. Müslümanlar için bu ay, manevi bir hazırlık ve dua dönemini simgeliyor. Yerel gözlemlere bağlı olarak belirlenecek olan Şaban ayının ilk günü, İslam topluluğunda heyecanla bekleniyor. Peki, şaban ayı ne zaman, ilk günü bugün mü?

Şaban Ayının ilk günü ne zaman, bugün mü? Şaban Ayı ile İslam Takviminde Yeni Bir Döneme Adım Atılıyor!

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek. 11 Şubat 2024'te ise Şaban ayı başlayacak.

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Şaban Ayının ilk günü ne zaman, bugün mü? Şaban Ayı ile İslam Takviminde Yeni Bir Döneme Adım Atılıyor!

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

Şaban Ayının ilk günü ne zaman, bugün mü? Şaban Ayı ile İslam Takviminde Yeni Bir Döneme Adım Atılıyor!

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.

Şaban Ayının ilk günü ne zaman, bugün mü? Şaban Ayı ile İslam Takviminde Yeni Bir Döneme Adım Atılıyor!

ŞABAN AYI İBADETLERİ

Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde;

  • - Nafile ve kaza namazlarını kılmak
  • - Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak
  • - İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek
  • - Tövbe etmek
  • - Allah'a şükür etmek
  • - Bol miktarda zikir çekmek
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