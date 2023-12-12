Safir 16. bölüm fragmanı izle! ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde ne olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisi 16. yeni bölüm fragmanı merak edilerek Safir 16. bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. SAFİR 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Safir yeni bölüm fragmanı izle linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle; Aşağıda yer alan linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. https://www.atv.com.tr/safir/fragman SAFİR 15. BÖLÜM ÖZETİ Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır. Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer. Vural'la annesi arasında nasıl bir bağ vardır? Vural, Gülfem'den öğrendiği gerçeği yani onun babası olduğunu Ateş'e söyleyecek mi?