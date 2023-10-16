Safir Yaman öldü mü, hikayesi bitti mi? Trafik kazası geçiriyor! Safir Yaman Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı, yok mu?

Safir Yaman öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dram yüklü dizisi 16 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 7. bölümde Yaman, arabayla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyor. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt arayacak. Peki, ATV ile Safir Yaman öldü öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...