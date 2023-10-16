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Giriş Tarihi: 16.10.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 13:20

Safir Yaman öldü mü, hikayesi bitti mi? Trafik kazası geçiriyor! Safir Yaman Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı, yok mu?

ATV ekranlarının kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizisi Safir yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 7. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Burak Berkay Akgül'ün hayat verdiği Yaman karakteri kaza yaptı. Feraye'nin gözyaşları sel olurken Safir Yaman öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 7. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Safir Yaman öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Kaza geçirdi! Burak Berkay Akgül Safir’den ayrıldı mı, çıktı mı?

Safir Yaman öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dram yüklü dizisi 16 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 7. bölümde Yaman, arabayla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyor. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt arayacak. Peki, ATV ile Safir Yaman öldü öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Kaza geçirdi! Burak Berkay Akgül Safir’den ayrıldı mı, çıktı mı?

SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Safir dizisi, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı Safir dizisinin 7. bölümünde; Yaman kaza yaptı.

Hastaneye kaldırılan Yaman'ın bilincinin yerinde olmadığı görülürken Feraye gözyaşlarına boğuldu. Feryatları yürekleri dağlarken Yaman öldü mü, Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı.

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SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Kaza geçirdi! Burak Berkay Akgül Safir’den ayrıldı mı, çıktı mı?

BURAK BERKAY AKGÜL SAFİR'DEN AYRILDI MI?

Kaza sahnesinin ardından karaktere hayat veren Burak Berkay Akgül'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Yaman, dizinin ana karakterleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Yaman ölmeyecek. Hastanede ve sonrasında neler yaşanacağı ise gizemini koruyor.

SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Kaza geçirdi! Burak Berkay Akgül Safir’den ayrıldı mı, çıktı mı?

SAFİR 7. BÖLÜM ÖZETİ

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.

SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Kaza geçirdi! Burak Berkay Akgül Safir’den ayrıldı mı, çıktı mı?

Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir.

Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi?

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