Safir Yaman öldü mü, hikayesi bitti mi? Trafik kazası geçiriyor! Safir Yaman Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı, yok mu?

ATV ekranlarının kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizisi Safir yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 7. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Burak Berkay Akgül'ün hayat verdiği Yaman karakteri kaza yaptı. Feraye'nin gözyaşları sel olurken Safir Yaman öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 7. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Safir Yaman öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!