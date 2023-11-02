Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:52

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 ilde 216 engelli personel alımı yapacak. Adrese dayalı olarak gerçekleştirilecek olan başvuru işlemlerinin süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar Kasım ayının ilk haftasında başvurularını gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 216 işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ekranı ve şartları...