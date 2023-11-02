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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:52

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 ilde 216 engelli personel alımı yapacak. Adrese dayalı olarak gerçekleştirilecek olan başvuru işlemlerinin süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar Kasım ayının ilk haftasında başvurularını gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 216 işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ekranı ve şartları...

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ekranı ve şartları gündemdeki yerini aldı. Bakanlıkça taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek 216 engelli sürekli işçi temini başvuruları İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 216 işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ekranı ve şartları…

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ
Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı: 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

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