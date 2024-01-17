Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?

2024 yılı itibarıyla birçok bakanlık ve başkanlık bünyesine personel alımı gerçekleştirilecek. Bunlardan bir tanesi kontenjan sayısının fazlalığı ve birçok farklı branştan alım yapması dolasıyla Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alım ilanı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alım ilanına dair detaylar