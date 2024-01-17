Giriş Tarihi: 17.01.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
18:52
Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alınacağı Resmî Gazetede yayınladı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere birçok çeşitli meslek dallarından sözleşmeli çalışan alacağı kesinleşti. Yeni yılda görevlendirilecek hizmet birimleri belirlendi. Hemşire, ebe, tabip, uzman tabip gibi birçok farklı birimde görevlendirmek üzere ilana çıkan kadrolar için başvuru dönemleri ve kontenjanlar araştırılmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları ve branşlar neler? İşte detaylar