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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 18:52

Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alınacağı Resmî Gazetede yayınladı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere birçok çeşitli meslek dallarından sözleşmeli çalışan alacağı kesinleşti. Yeni yılda görevlendirilecek hizmet birimleri belirlendi. Hemşire, ebe, tabip, uzman tabip gibi birçok farklı birimde görevlendirmek üzere ilana çıkan kadrolar için başvuru dönemleri ve kontenjanlar araştırılmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları ve branşlar neler? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?

2024 yılı itibarıyla birçok bakanlık ve başkanlık bünyesine personel alımı gerçekleştirilecek. Bunlardan bir tanesi kontenjan sayısının fazlalığı ve birçok farklı branştan alım yapması dolasıyla Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alım ilanı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alım ilanına dair detaylar

Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ''Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2024 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir'' açıklamasıyla 2024 yılında istihdam edilecek kadrolar paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında geçerli olacak 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Henüz istihdama ilişkin başvuru tarihi ve şartları belli olmamakla birlikte Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuzla duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 27 BİN personel alımı başlıyor! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ve branşlar ?

23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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