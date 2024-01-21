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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:55

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmişti. 2024 yılında birçok alanda personel alımı yapılacağı açıklanırken gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı, şartlar neler? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu. 27 bin personel alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastane, tıp merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve diğer birçok sağlık kuruluşunda alım yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Söz konusu personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Diyetisyen (1)

Ebe (9)

Hemşire (2)

Sağlık Memuru (25)

Sağlık Teknikeri (1)

Tabip (3.498)

Uzman Tabip (23.464)

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