Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
11:55
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmişti. 2024 yılında birçok alanda personel alımı yapılacağı açıklanırken gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, başladı mı, şartlar neler? İşte, detaylar…