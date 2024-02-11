Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
12:03
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı 2024 yılında istihdam etmek üzere 35 bin personel alımı yapacağı haberini duyurmuştu. 15 bini hemşire olmak üzere toplamda 35 bin personel alımı için adaylar geri sayıma başladı. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte doktor, hemşire, ebe, tıbbi tekniker gibi birçok iş kolunda alım gerçekleşecek. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar!