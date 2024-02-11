Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 12:03

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında istihdam etmek üzere 35 bin personel alımı yapacağı haberini duyurmuştu. 15 bini hemşire olmak üzere toplamda 35 bin personel alımı için adaylar geri sayıma başladı. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte doktor, hemşire, ebe, tıbbi tekniker gibi birçok iş kolunda alım gerçekleşecek. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar!

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı gündemde. 2024 yılında başvuruların alınması beklenen alımlar için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan kılavuza çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Atama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı personel alımı bu yıl da ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasının hemen ardından başlayacak.

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları belli olmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi;

"Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

SON DAKİKA