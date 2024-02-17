Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 09:34

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 bin personel alımı yapılacağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 35 bin personelin 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel kamuya alınacak. Hemşire kontenjanın dışında kalan kontenjanlar için branşlar belli oluyor. Bakan Koca'dan üst üste açıklamalar geldi. İŞKUR aracılığıyla temizlik ve güvenlik personel alımı gerçekleştirilecekken ÖSYM aracılığıyla da Sağlık personeli yerleştirmesi yapılacak. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ne zaman yayımlanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı hakkında Bakan Koca, kadro dağılımı hakkında bir açıklama yapmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı, şartları neler 2024?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kılavuzu adayların gündeminde bulunuyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunu paylaşınca habere eklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?

UMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ!

İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı:

Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (dün) itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?

Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.

SON DAKİKA