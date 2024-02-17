Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
09:34
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL BAŞVURUSU || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 bin personel alımı yapılacağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 35 bin personelin 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel kamuya alınacak. Hemşire kontenjanın dışında kalan kontenjanlar için branşlar belli oluyor. Bakan Koca'dan üst üste açıklamalar geldi. İŞKUR aracılığıyla temizlik ve güvenlik personel alımı gerçekleştirilecekken ÖSYM aracılığıyla da Sağlık personeli yerleştirmesi yapılacak. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayınladı mı, şartlar neler?