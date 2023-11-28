Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 216 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları sorgulama 2023

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Başvurularını tamamlayan adaylar kuralarda ismini kontrol ediyor. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek mi araştırılıyor. 216 kişilik işçi alımında hangi illerin olduğu da Bakanlık tarafından belirlendi. Peki; 2023 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar.