Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 216 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları sorgulama 2023

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları 2023 için geri sayım başladı. Bakanlığın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 216 sürekli işçi alımı için başvurular 1-6 Kasım tarihlerinde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izle araştırmaları gündemdeki yerini almış durumda. Kuranın ardından asil ve yedek isim listesi için gözler https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde olacak. Peki; Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kura çekilişi saat kaçta?