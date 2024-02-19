Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı

Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:49
Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları için tarihler belli olmuştu. Buna göre, tayin başvuruları, 30 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, 2024 Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama için EKİP giriş ekranı araştırmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?