Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:49

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı

Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları için tarihler belli olmuştu. Buna göre, tayin başvuruları, 30 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, 2024 Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama için EKİP giriş ekranı araştırmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı

2024/1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası İlan Metni yayınlanmıştı. Buna göre, 30 Ocak'ta başlayan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, 5 Şubat tarihinde sona erdi. Başvurularını yapan adaylar, 2024 Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Gözler EKİP ekranına çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURA BAŞVURUSU TAMAMLANDI!

2024 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası İlan Metni yayınlandı.

İlana göre, Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Ocak 2024-05 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı.

Adaylar, başvuru işlemlerini https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecek.

Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacak.

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI EKİP PORTALI

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama EKİP ekranı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA