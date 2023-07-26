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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:12

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 için geri sayım başladı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınan başvurular 22 Haziran tarihinde tamamlanmıştı. Başvuruların ardından kura sonuçları bekleniyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ile araştırılıyor. İsim listesi ve görev yerleri sorgulanıyor. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr/) üzerinden kontrol edilecek sonuçlar için heyecan dorukta. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları belli oluyor. 2023 Yılı Haziran Dönemi atama kurası canlı yayın araştırmaları şimdiden başladı. 16 Haziran-22 Haziran tarihlerinde alınan başvuruların ardından bakanlık bünyesinde çalışanlar araştırmalara hız kazandırdı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi kamuoyu ile paylaşıldı. İsteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sonrası başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, PBS sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin atama sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre kura çekimi ardından belli olacak.

Kura tarihi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?

Başvurular; takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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