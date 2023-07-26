Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 sorgulama PBS ekranı | İller arası tayin Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:12

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2023 için geri sayım başladı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınan başvurular 22 Haziran tarihinde tamamlanmıştı. Başvuruların ardından kura sonuçları bekleniyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ile araştırılıyor. İsim listesi ve görev yerleri sorgulanıyor. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr/) üzerinden kontrol edilecek sonuçlar için heyecan dorukta. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama ekranı…