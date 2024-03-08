Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:42
Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapılacak. Temizlik görevlisi, güvenlik, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi birçok farklı hizmet biriminde yer almak isteyen adaylar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Kuraların yapılacağı tarih son dakika açıklamasıyla değişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? şeklinde araştırmalarına başladılar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları nereden açıklanacak?