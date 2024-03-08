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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:42

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapılacak. Temizlik görevlisi, güvenlik, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi birçok farklı hizmet biriminde yer almak isteyen adaylar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Kuraların yapılacağı tarih son dakika açıklamasıyla değişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? şeklinde araştırmalarına başladılar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları nereden açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı bu yıl için işçi alımı yapacak. Birçok hizmet biriminde 8 bin işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu kadrolarda görevlendirilecek işlerin alımı kurayla belirlenecek. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekimlerinin 18-19 Mart olarak açıklanan tarihleri değişti. Peki Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. Daha önce 18-19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklanan tarihler değişti.

Yapılan açıklamada ''ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.'' denildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak. Ankara'da düzenlenecek kura çekimi noter huzurunda canlı yayında ekranlara gelecek.

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Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura tarihleri değişti! Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı işçi kurası hangi tarihte?

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

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