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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:38

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyen adaylar 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kontenjan dağılımı hakkında bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor. Alıma ilişkin Bakan Koca'dan açıklama bekleniyor. Peki, 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, şartları neler, kadro branş dağlımı nasıl? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, hemşire kadrosuna 15 bin kontenjan ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası ise "35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, şartları neler, kadro branş dağlımı nasıl?" soruları gündemdeki yerini aldı. 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kadro branş dağılımı hakkında ayrıntılar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU! SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALACAK

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan, konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?

İşte, o açıklama:

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Sağlık personeli alımı süreci ÖSYM'ye kılavuz detaylarının gönderilmesiyle birlikte başlayacak.

Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunacak ve ardından sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecek. Kılavuzun Şubat ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kapsamında 15 bin hemşire alınacak. Ancak diğer branşlar henüz belli olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

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