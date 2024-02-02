Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024: 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, şartları neler?

Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:38
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyen adaylar 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kontenjan dağılımı hakkında bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor. Alıma ilişkin Bakan Koca'dan açıklama bekleniyor. Peki, 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, şartları neler, kadro branş dağlımı nasıl? İşte detaylar.