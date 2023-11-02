SAKLA BENİ 1. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV Sakla Beni ilk bölüm izle tek parça, kesintisiz

Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır. Bu hissettiği acının henüz hiçbir şey olmadığını çok yakında anlayacaktır.